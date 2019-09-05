Солнце разгонит тучи в небе над Москвой уже в пятницу

В пятницу жителей Москвы и Подмосковья ждёт солнечная погода, воздух прогреется до 25 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

— В пятницу вновь будет солнечно — 22−24 градуса тепла, даже до 25 градусов температура будет доходить, — рассказал метеоролог.

Вильфанд добавил, что в субботу ожидается такая же приятная погода, хоть и возможен небольшой дождь.

Сегодня же москвичам до самого вечера прогнозируют осадки.