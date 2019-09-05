Власти Сочи нашли квартиру для онкобольного, выселенного на улицу

Семья Мартынова получила предметы первой необходимости, включая мебель и постельное бельё.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов распорядился предоставить муниципальное жильё онкобольному Андрею Мартынову, которого ранее судебные приставы выселили из пансионата "Нептун". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Это лучше, чем там в пансионате, где мы с 2016 года живём без света и без воды. Это нас устраивает, мы будем переезжать, — сказал Мартынов.

Семье Мартынова предоставили предметы первой необходимости, в том числе мебель и постельное бельё.

Напомним, ранее стало известно, что из-за продажи пансионата тяжелобольного Мартынова, прикованного к постели, вместе с женой выселили на улицу. При этом власти отмечают, что самовольно построенное жильё семьи было снесено по решению суда в 2010 году. Им предложили три земельных участка, работу в муниципальной организации с предоставлением общежития, но получили отказы. В итоге в 2011 году их переселили в маневренный фонд пансионата.