Медведчук "исключительно положительно" оценивает контакты Путина и Зеленского

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук "исключительно положительно" оценивает телефонные разговоры президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Исключительно положительно, — заявил Медведчук журналистам в кулуарах ВЭФ-2019.

Он уверен, что контакты двух президентов ведут к урегулированию кризиса в Донбассе.

Напомним, первый телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялся 11 июля. Они разговаривали на русском языке, речь шла о пленных в Донбассе. Затем последовал ещё один звонок. Зеленский хотел также поднять тему Донбасса.

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