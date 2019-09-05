Медведчук "исключительно положительно" оценивает контакты Путина и Зеленского

Глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук "исключительно положительно" оценивает телефонные разговоры президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
— Исключительно положительно, — заявил Медведчук журналистам в кулуарах ВЭФ-2019.
Он уверен, что контакты двух президентов ведут к урегулированию кризиса в Донбассе.
Напомним, первый телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялся 11 июля. Они разговаривали на русском языке, речь шла о пленных в Донбассе. Затем последовал ещё один звонок. Зеленский хотел также поднять тему Донбасса.
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