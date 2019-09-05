Лавров пошутил с журналистами на ВЭФ: Опять надо умным казаться

257

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил с журналистами в кулуарах Восточного экономического форума.

В очередной раз встретившись с работниками СМИ, глава МИД посетовал на то, что придётся опять прятаться от журналистов. На вопрос корреспондента Лайфа "Неужели мы такие страшные?" министр ответил, что дело не в этом.

Просто нужно всё время умным казаться, когда вы фотографируете, — пошутил министр.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4–6 сентября. В нём принимает участие и президент РФ Владимир Путин.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×