Ушаков рассказал о темах переговоров Путина и Абэ

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал Лайфу о темах переговоров российского лидера Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ на ВЭФе.

По его словам, лидеры коснулись вопроса мирного договора и частично — "островного вопроса". Сначала обсуждение происходило тет-а-тет, а потом с привлечением делегаций.

—Всё примерно в том же состоянии, — оценил Ушаков итоги обсуждения. — Важно, что условлено, что президент и премьер проведут углублённый обмен мнениями на саммите АТЭС в Чили в ноябре.

Напомним, ранее сегодня на полях Восточного экономического форума во Владивостоке Путин и Абэ провели переговоры. Перед началом переговоров российский лидер отмечал, что приветствует диалог Москвы и Токио и хочет обсудить и дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений.