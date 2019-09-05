Путин анонсировал введение на Дальнем Востоке льготной ипотеки под 2%

Президент России Владимир Путин анонсировал введение на Дальнем Востоке специальной ипотечной программы для молодых семей — под 2% годовых.

— Распространить программу на так называемый первичный рынок жилья, то есть на вновь возводимые объекты, и на индивидуальное строительство для тех граждан, которые взяли дальневосточный гектар, — добавил глава государства, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства предложил ввести эту программу в текущем году сроком на пять лет. Её цель — привлечь в регион квалифицированные кадры. Президент подчеркнул, что необходимо сделать всё возможное, чтобы регион не терял, а приобретал людей.

При этом Путин предупредил руководителей других регионов, что по всей стране ввести такую практику невозможно.