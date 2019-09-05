На шахте в Кузбассе проходчика затянуло в комбайн

В Кемеровской области в результате несчастного случая на шахте "Сибирская" погиб горняк. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Согласно предварительной информации, инцидент произошёл во вторник, 3 сентября. В правоохранительные органы поступила информация о том, что в горной выработке было найдено тело 41-летнего рабочего.

По версии следствия, мужчина находился рядом с комбайном, когда его неожиданно затянуло в машину. Коллеги, заметив произошедшее, незамедлительно выключили комбайн, но было уже поздно. Проходчик скончался от полученных травм.

К настоящему моменту сотрудники МЧС подняли тело мужчины на поверхность. Проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти проходчика. Правоохранители продолжают устанавливать все детали и обстоятельства происшествия.