Автобус с детьми-танцорами попал в смертельное ДТП на Украине

12 юных пассажиров были госпитализированы с различными травмами. Погиб один взрослый.

Крупная авария произошла минувшей ночью в Каменка-Бугском районе Львовской области. На трассе произошло столкновение микроавтобуса, легковушки и пассажирского автобуса, который перевозил детский танцевальный коллектив. В салоне находилось 49 человек, в том числе 45 несовершеннолетних.

В результате ДТП 12 юных танцоров были госпитализированы с различными травмами. Жертв среди детей нет, но водитель микроавтобуса погиб на месте.

— Произошло столкновение автобуса Neoplan, следовавшего по маршруту Чернигов — Краков, микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Volkswagen Jetta. В результате ДТП водитель Mercedes Vito — гражданин Германии 1988 года рождения — от полученных травм скончался на месте, — комментирует Департамент гражданской защиты Львовской областной администрации.

Ранее Лайф рассказывал об аварии, которая произошла на 232-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Ставропольском крае. 17 человек были доставлены в больницу для осмотра, троих из них госпитализировали.