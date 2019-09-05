Россиянам пообещали заморозки и дождь со снегом

Погодные изменения ожидаются 6 и 7 сентября в Поволжье и сибирских регионах России.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о предстоящих заморозках и мокром снеге в ряде регионов страны. Об этом пишет "Российская газета".

6 и 7 сентября ожидается понижение температуры до –3 градусов в Бурятии, Иркутской, Оренбургской, Кировской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

В Магаданской области ночью температура понизится до –10. А на Таймыре к заморозкам добавится ещё и дождь со снегом.

Напомним, что москвичам синоптики обещают 6 сентября тёплую и солнечную погоду. Воздух прогреется до +25 градусов, возможен небольшой дождь.