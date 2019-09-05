Путин предложил в два раза увеличить выплаты учителям и врачам в ДФО

Президент РФ Владимир Путин предложил в два раза увеличить выплаты педагогам и врачам в ДФО в рамках программ "Сельский учитель" и "Земский доктор". Об этом глава государства заявил во время выступления на пленарном заседании ВЭФ.

— Речь может идти о том, чтобы отдельно, эксклюзивно для Дальнего Востока увеличить выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке. Предлагаю увеличить эти выплаты по сравнению с существующими сегодня по стране в целом для Дальнего Востока в два раза, — отметил глава государства.

Ранее глава государства также анонсировал введение на Дальнем Востоке льготной ипотеки под 2% для молодых семей.