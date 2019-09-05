На Дальнем Востоке за пять лет реконструируют 40 аэропортов

40 аэропортов реконструируют до 2024 года на Дальнем Востоке. Об этом в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума сообщил президент РФ Владимир Путин.

— До 2024 года на Дальнем Востоке будет реконструировано 40 аэропортов. Для расширения местных авиаперевозок, обновления парка местных самолётов и вертолётов намерены задействовать мощности дальневосточных авиазаводов — в Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре, в Арсеньеве, — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что в ДФО необходимо развивать сеть авиаперевозок, устанавливать доступные цены на билеты внутри региона, в центральную Россию, за рубеж.

Напомним, ранее президент анонсировал введение на Дальнем Востоке льготной ипотеки под 2%.