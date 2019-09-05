Лайф публикует момент смертельного наезда BMW на детей под Владимиром

Во Владимирской области лихач на автомобиле BMW сбил насмерть двух подростков, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. Лайф публикует видео с моментом смертельного ДТП.

Инцидент произошёл вечером 4 сентября в посёлке Мелехово. На кадрах видно, как группа подростков переходит дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Первомайской.

По всем правилам ПДД белый легковой автомобиль снизил скорость и остановился, чтобы пропустить детей, а вот лихача на чёрном BMW 320 это не остановило. Не смутила жителя города Коврова 1996 года рождения ни зебра, ни "встречка": он вылетел на встречную полосу и на полном ходу наехал на группу подростков.

В результате погибло двое детей — мальчик и девочка 2006 года рождения. Оба ребёнка получили серьёзные травмы: один из них скончался на месте, другой — в карете скорой помощи.