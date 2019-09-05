Путин заявил, что весь мир знает российские "сушки"

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, могут ли иностранные инвестиции прийти в российскую авиационную промышленность, заявил, что считает это возможным, ведь весь мир, например, знает российские самолёты Су.

— Мы знаем ,и весь мир знает, наши так называемые сушки, истребители Су. Су-30, Су-34 с двумя плюсами, Су-35 и сейчас вот пятого поколения выходит Су-57. Sukhoi Superjet производится нами с итальянскими и французскими партнёрами, — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства отметил, что Россия открыта и ей нечего прятать. Впрочем, потом он поправил себя.

— Хотя нет, есть что. Мы надёжно закрываем то, что должны пока держать при себе, но при этом есть все возможности для современной и эффективной кооперации, — подчеркнул президент.

Ранее стало известно, что по итогам МАКС-2019 Россия подпишет контракты на миллиарды долларов.