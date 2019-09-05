Путин предложил поощрять авиакомпании с доступными билетами на Дальний Восток

Авиакомпании, которые готовы летать на Дальний Восток и предлагать пассажирам билеты по доступным ценам, стоит поощрять, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Думаю, было бы правильно, чтобы авиакомпании, которые готовы расширять своё присутствие на Дальнем Востоке, проводить ответственную и разумную ценовую политику, получили преимущественный доступ к перевозкам по другим, наиболее выгодным направлениям и маршрутам, — заявил Путин на пленарном заседании ВЭФа.

Напомним, накануне президент обратил внимание главы "Аэрофлота" Виталия Савельева на то, что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию.