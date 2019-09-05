В Москве пятеро грабителей связали мужчину шнурками и забрали 703 тысячи

Полиция разыскивает пятерых подозреваемых, которые совершили ограбление в Северном Медведкове.

Правоохранители разыскивают пятерых мужчин, которые на северо-востоке столицы связали мужчину шнурками и ограбили его на 703 тысячи рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

— Вечером 4 сентября в службу 02 с сообщением о разбое обратился житель Видного 1982 года рождения. Сотрудники полиции выяснили, что заявитель по просьбе знакомого прибыл в Москву на Полярную улицу, где пятеро неизвестных, угрожая похожими на ножи предметами, шнурками связали ему руки и ноги, открыто похитили 625 тысяч рублей, 700 долларов и 10 евро, после чего скрылись, — рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Напомним, 4 сентября неизвестный обокрал квартиру пенсионерки на пять миллионов рублей.