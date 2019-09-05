Амурский фермер отдал 26 тонн картофеля пострадавшим от паводка

Благодаря Сергею Сергееву овощи получили 900 жителей сёл Норск, Угловое, Богословка и Козловка.

Фермер из Амурской области Сергей Сергеев поделился 26 тоннами картофеля с жителями Норска, Углового, Богословки и Козловки, пострадавшими от паводка. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

— Ко мне обратился заместитель председателя областного правительства Александр Нестеренко с просьбой помочь подтопленцам. Он спросил, есть ли у меня возможность отправить людям картофель, я согласился. В таких ситуациях не жалко своего урожая для хорошего дела, — рассказал сам фермер.

Сергеев занимается картофелеводством более 20 лет. Его хозяйство находится в селе Гродеково Благовещенского района.

В этом году первый его урожай достался пострадавшим от непогоды. 900 жителей сёл Норск, Угловое, Богословка и Козловка получили 400 сеток с 26 тоннами картофеля.

Жители рассказали, что из-за паводка собственного урожая не осталось совсем, всё сгнило.

— Очень хорошо, что у нас в регионе есть такие отзывчивые люди. Фермеры, которые зарабатывают на своём урожае деньги, готовы помочь бесплатно нуждающимся амурчанам. Это важно, что у нас люди сплочённые и неравнодушные к чужой беде в сложной ситуации, — отметил зампред областного правительства Александр Нестеренко.