Премьер Японии процитировал Тютчева: Умом Россию не понять

При этом японский премьер предложил немного изменить классика, заменив в последней строке Россию на Японию.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ процитировал знаменитое четверостишие российского поэта Фёдора Тютчева "Умом Россию не понять", рассуждая о перспективах развития Дальнего Востока.

— Мне видится одна грандиозная линия. Стремительный поток, соединяющий Северный Ледовитый океан через Японское и Южно-Китайское моря с Индийским океаном. Будущее находится здесь. Именно здесь находятся наши неограниченные возможности, — сказал Абэ на Восточном экономическом форуме.

Затем премьер прочитал стихотворение Тютчева, при этом предложил внести изменения в последнюю строку, чтобы получилось "В Японию можно только верить". Это он обосновал тем, что Япония является лидером в решении проблемы старения населения.