Абэ заявил, что они с Путиным уже "съели пуд соли"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что провёл почти 30 встреч с президентом России Владимиром Путиным, таким образом съев "вместе с ним пуд соли". Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.

По словам Абэ, очередная двухсторонняя встреча с Путиным на ВЭФ-2019 стала уже 27-й по счёту.

— Хотелось бы, чтобы это все хорошо теперь знали. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы с президентом Путиным много раз вместе ели и у нас такие отношения, что о них говорят "съели пуд соли", — подчеркнул он.

Напомним, что пятый по счёту ВЭФ проходит 4–6 сентября на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. В рамках форума запланировано порядка 70 мероприятий, в том числе панельные сессии, рабочие завтраки, круглые столы, а также страновые бизнес-диалоги. Ожидается, что в ВЭФ примут участие более пяти тысяч гостей из 50 государств мира.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четвёртый раз принимает участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) по приглашению президента России.