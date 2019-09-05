Абэ — о мирном договоре: Владимир, давай сделаем всё, чтобы мы двигались вперёд

Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что Москве и Токио больше нельзя медлить с заключением мирного договора. Он предложил российскому лидеру Владимиру Путину двигаться вперёд в этом вопросе, пояснив, что это их историческая миссия.

— Нашими усилиями устойчиво создаётся образ новых отношений сотрудничества между Японией и Россией. Тогда следующий шаг — заключение мирного договора, что является нашей исторической миссией, — заявил Абэ, выступая на пленарном заседании ВЭФа. — Владимир (президент РФ. — Прим. ред.), давай вдвоём сделаем всё, чтобы мы двигались всё время вперёд, пока не достигнем цели.

Напомним, из-за претензий Японии на Южные Курилы две страны уже более полувека не могут подписать мирный договор и формально находятся в состоянии войны.