Путин — о мирном договоре с Японией: Есть вопросы

Российский лидер исходит из того, что судьба Курил — это не только двусторонние отношения, но и вопросы безопасности, а также интересы третьих стран.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума рассказал о сложностях заключения мирного договора с Японией.

— Есть масса вопросов, связанных с заключением мирного договора. Они не лежат только в плоскости двусторонних отношений, к сожалению для нас, –указал российский лидер.

По его словам, эта тема затрагивает вопросы оборонного характера, вопросы безопасности, в связи с чем Москва и Токио должны учитывать и позицию третьих стран. Путин напомнил и об обязательствах Японии перед третьими странами, в том числе перед США.

— А там, кроме вот таких добрых слов, есть и такие, что, напомню, они родились ещё в 20–30-е годы: доброе слово — это хорошо, доброе слово и смит-вессон действуют гораздо эффективнее, чем просто доброе слово, — указал Путин. — Мы это хорошо понимаем, знаем и должны это учитывать.

Напомним, из-за претензий Японии на Южные Курилы две страны уже более полувека не могут подписать мирный договор. Синдзо Абэ на форуме во Владивостоке заявил, что Москве и Токио больше нельзя медлить с подписанием документа. Он предложил российскому лидеру Владимиру Путину двигаться вперёд в этом вопросе, пояснив, что это их историческая миссия.