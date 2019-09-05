Против Абызова возбудили дело об отмывании 32 млрд

Экс-министр уже обвинялся в крупном хищении и создании преступного сообщества, а теперь ему вменяют ещё и легализацию преступных доходов.

Следствие возбудило против бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова очередное уголовное дело. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Обвинение бывшему чиновнику пока не предъявлено.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления") в размере 32,5 миллиарда рублей, — приводит агентство слова собеседника.

Напомним, Михаилу Абызову уже предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Басманный суд Москвы арестовал экс-министра до 25 октября 2019 года. На этот же срок продлён арест других фигурантов дела.