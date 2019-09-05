На выборах губернатора Петербурга будет работать более 4 тысяч наблюдателей

Выборы главы Северной столицы пройдут в воскресенье, 8 сентября. В городе откроется 2268 избирательных участков.

Более четырёх тысяч наблюдателей будут следить за выборами губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает информационное агентство FlashNord.

В число наблюдателей вошли два иностранных гражданина — эксперты из Германии и Франции. Ассоциация "Гражданский контроль" создала специальную группу из социологов, политологов и руководителей вузов для мониторинга избирательного процесса.

— Я убеждён, что все эти мероприятия, которые запланированы и выполнены, позволят обеспечить право жителей нашего города прийти и отдать голос за кандидата, — заявил председатель рабочей группы по осуществлению общественного контроля за реализацией избирательных прав граждан Петербурга Александр Вахмистров.

Выборы губернатора Северной столицы пройдут в воскресенье, 8 сентября. В самом городе будет работать 2268 избирательных участков. 62 участка откроют в Ленинградской области, 15 — в Псковской. На пост баллотируется три кандидата: Александр Беглов, Михаил Амосов и Надежда Тихонова.