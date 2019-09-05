Путин высказался об акциях протеста: Это встряхивает власть

По словам российского лидера, порой такие выступления полезны, но действовать нужно в рамках закона.

Президент России Владимир Путин считает, что все люди, в том числе молодёжь, имеют право выражать свою точку зрения на акциях протеста. Об этом он заявил, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

— Иногда это приводит к позитивному результату, это встряхивает власть, выстраивает её в нужном направлении, чтобы эффективней решались стоящие перед людьми проблемы. Но действовать надо в позитивном ключе, руководствуясь не своими корыстными интересами, а интересами страны, — уверен президент.

В развитие темы Путин добавил, что действовать при этом нужно в рамках установленных правил и законов. В частности, так он ответил на вопрос модератора дискуссии Сергея Брилёва, предположившего, что к молодёжи, мнением которой легко манипулировать, возможно, относятся мягче.

— Относиться нужно в рамках закона — ко всем одинаково, — подытожил Путин.

Отметим, что за последние пару месяцев в столице прошло несколько акций протеста, связанных с грядущими выборами в Мосгордуму. Часть из них была согласована с властями и прошла мирно, однако некоторые акции прошли с нарушением закона о митингах. Именно такие пикеты в итоге заканчивались задержаниями, а также многочисленными провокациями в адрес сотрудников полиции.