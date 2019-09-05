Путин заявил об угрозе российским базам от ракет США в Южной Корее

Размещение американских ракет в Японии и Южной Корее создаст угрозу российским базам на Дальнем Востоке. Об этом в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.

— Мы понимаем, что это [размещение ракет] будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создаёт определённые и существенные проблемы, потому что, скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе и на Дальнем Востоке, — отметил президент.

Глава государства напомнил, что в регионе расположены две крупные военные базы: во Владивостоке и на Камчатке.