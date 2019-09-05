Путин предлагал Трампу купить у России новое гиперзвуковое оружие

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как предлагал американскому лидеру Дональду Трампу купить у России новое гиперзвуковое оружие. Лидер страны отметил, что на встрече с американскими партнёрами в Осаке обсуждалось, каким образом можно зачесть новые российские ракеты в общей договорённости, ведь у Штатов, как и других стран мира, нет подобного вооружения.

— Я Дональду сказал: "Хочешь, мы тебе продадим?" Вот и таким образом сразу всё уравновесим. Они, правда, говорят, что сами скоро произведут, ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить — не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия? — заявил лидер страны на пленарном заседании ВЭФ.

Добавим, Россия — это единственная страна в мире, которая официально сообщила, что в её распоряжении есть гиперзвуковое оружие. Ракетный комплекс "Авангард", а также другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в Послании Федеральному собранию.