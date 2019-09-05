Жительница Приамурья истязала годовалую дочь из-за золы на лице — видео

Малышка залезла в печь и испачкалась, что не понравилось её матери. Женщина не стеснялась в выражениях, пока её подруга снимала процесс.

В селе Ивановка Амурской области многодетная мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не стесняясь в выражениях, оскорбляла и била своего годовалого ребёнка. Об этом сообщает информационное агентство "Амур.инфо".

Маленькая девочка залезла в печь и испачкалась в золе, что не понравилось её матери. Женщина начала кричать на малышку и нецензурно обзывать. Эпизод жестокого обращения с годовалым ребёнком сняла на видео знакомая семьи, которая в момент инцидента находилась в комнате.

На кадрах видеозаписи видно, что девочка голышом сидит на стуле, перемазанная золой, а вокруг неё ходит и ругается мать. При этом ребёнок в этот момент громко плачет и находится в истерике. Однако женщина продолжает награждать дочь нецензурными эпитетами, несмотря на её слёзы.

Знакомая, ведущая съёмку истязаний, не пытается вмешаться в ситуацию и спокойно продолжает снимать, а в конце видеозаписи слышится её смех.

Отметим, что данной ситуацией уже заинтересовалось УМВД России по Ивановскому району. По факту жестокого обращения с ребёнком было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним". Жительнице села Ивановка грозит до трёх лет лишения свободы.