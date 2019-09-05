Путин посоветовал Зеленскому не наступать на грабли Порошенко

Президент России Владимир Путин порекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не наступать на те же грабли, что и его предшественник Пётр Порошенко. Речь идёт о преследовании политических оппонентов.
— Если сегодняшняя власть начнёт преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится. Парламентская оппозиция — имеющая за собой доверие, значительное количество избирателей... — сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. — На мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав.
Он также прокомментировал заявление Зеленского о том, что партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" получает иностранное финансирование.
— Если оно (заявление) было, то это значит, что действующая на сегодня власть в Киеве рискует наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента господина Порошенко, — добавил российский лидер.
В ходе пленарного заседания Путин также коснулся темы обмена заключёнными между Россией и Украиной. По его словам, переговоры по этому вопросу подходят к финализации.
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