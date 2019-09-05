Путин посоветовал Зеленскому не наступать на грабли Порошенко

Если сегодняшняя киевская власть начнёт преследование оппозиции, ничего хорошего из этого не получится, предупредил российский лидер.

Президент России Владимир Путин порекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не наступать на те же грабли, что и его предшественник Пётр Порошенко. Речь идёт о преследовании политических оппонентов.

— Если сегодняшняя власть начнёт преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится. Парламентская оппозиция — имеющая за собой доверие, значительное количество избирателей... — сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. — На мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав.

Он также прокомментировал заявление Зеленского о том, что партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" получает иностранное финансирование.

— Если оно (заявление) было, то это значит, что действующая на сегодня власть в Киеве рискует наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента господина Порошенко, — добавил российский лидер.

В ходе пленарного заседания Путин также коснулся темы обмена заключёнными между Россией и Украиной. По его словам, переговоры по этому вопросу подходят к финализации.