Минздрав оценил смертность от плохой экологии: 20% в год

Сюда можно отнести широкий спектр заболеваний — от болезней сосудов и онкологии до кардиологических проблем и даже аллергии.

Вклад плохой экологии и проблем климата в увеличение смертности в России составляет до 20% в год. Такие данные озвучил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексей Киселёв — Романов, сообщает РИА " Новости " .

— Данные, которые мы видим, анализируя статистку по смертности и заболеваемости в течение года, они как раз говорят об этом, что перепады погоды очень влияют на заболеваемость, — проинформировал эксперт.

Ранее Лайф сообщал, что россияне стали меньше убивать и погибать в ДТП. А вот статистика смертности от рака, к сожалению, противоположная. По данным Росстата, за последние шесть месяцев текущего года число россиян, умерших от рака, выросло на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

А вот министр здравоохранения Вероника Скворцова сегодня заявила о том, что смертность трудоспособного населения в Дальневосточном федеральном округе на 21% выше, чем в среднем по России. Основная причина — высокая алкоголизация.