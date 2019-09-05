Названа дата начала продаж Samsung Galaxy Fold в Европе

Компания Samsung раскрыла дату релиза складного смартфона Galaxy Fold. В Европе необычная новинка появится немногим позже, чем в Южной Корее.

В рамках выставки IFA 2019, которая проходит в Германии, Samsung объявила о том, что смартфон с гнущимся экраном Galaxy Fold появится в продаже уже 18 сентября. До этого технологический гигант сообщил, что в Южной Корее новинка появится уже 6 сентября.

Напомним, что изначально релиз Galaxy Fold должен был состояться раньше. Однако девайс провалился на этапе превью: журналисты обнаружили в устройстве серьёзные конструкционные недостатки. В связи с чем революционный аппарат отправили на доработку.

Samsung — не единственная компания, которая готовит к релизу смартфон с гнущимся экраном. На пятки ей наступает Huawei с Mate X, превью которого в том числе писал и Лайф. Прочитать публикацию можно здесь.