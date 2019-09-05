Президент Монголии признался, что это он попросил Трампа позвонить Путину

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга рассказал, что именно он попросил главу США Дональда Трампа позвонить Владимиру Путину по поводу масштабных пожаров в Сибири.
Этот вопрос подняли на пленарном заседании Восточного экономического форума. Модератор беседы Сергей Брилёв заметил, что монгольский лидер как раз находился в США во время звонка Трампа Путину, и предположил, что Баттулга мог поспособствовать этому разговору.
— Он-он, — успел пошутить Путин до ответа коллеги.
Лидер Монголии кивнул и отметил, что у крупных государств есть некоторые недопонимания.
— Я ему сказал: "Почему бы вам не позвонить российскому президенту и выразить свои соболезнования и сочувствие по этому поводу". Сибирь — это лёгкие нашей планеты, вот эти лёгкие и горят, — признался Баттулга.
Напомним, 31 июля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны, в ходе которого лидер США предложил помощь России в борьбе с лесными пожарами в Сибири.
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