Президент Монголии признался, что это он попросил Трампа позвонить Путину

Халтмаагийн Баттулга предложил своему коллеге из США выразить России соболезнования по поводу пожаров в Сибири.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга рассказал, что именно он попросил главу США Дональда Трампа позвонить Владимиру Путину по поводу масштабных пожаров в Сибири.

Этот вопрос подняли на пленарном заседании Восточного экономического форума. Модератор беседы Сергей Брилёв заметил, что монгольский лидер как раз находился в США во время звонка Трампа Путину, и предположил, что Баттулга мог поспособствовать этому разговору.

— Он-он, — успел пошутить Путин до ответа коллеги.

Лидер Монголии кивнул и отметил, что у крупных государств есть некоторые недопонимания.

— Я ему сказал: "Почему бы вам не позвонить российскому президенту и выразить свои соболезнования и сочувствие по этому поводу". Сибирь — это лёгкие нашей планеты, вот эти лёгкие и горят, — признался Баттулга.

Напомним, 31 июля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны, в ходе которого лидер США предложил помощь России в борьбе с лесными пожарами в Сибири.