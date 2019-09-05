Астролог назвал идеальную дату для встречи Путина и Зеленского

Кроме того, эксперт предсказал, что первая встреча президента Украины и Дональда Трампа обязательно получится дружеской.

Украинский астролог посоветовал лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому запланировать встречу с президентом России Владимиром Путиным на 14 сентября.

— Хороший период, когда два Владимира могли бы встретиться с пользой для дела, продлится до 3 октября. Идеальный вариант — встреча 14 сентября, — приводит издание "Главред" слова астролога Влада Росса.

Эксперт объяснил выбор именно этой даты тем, что Меркурий соединится с Венерой в зодиакальном знаке Весы. Это время считается самым благоприятным для налаживания новых контактов. Астролог отметил, что Зеленский наиболее силён в неофициальных переговорах, "без галстуков". Поэтому Росс посоветовал украинскому президенту пригласить Путина на рыбалку.

Также эксперт высказал мнение, что первая встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа неизбежно получится дружеской: Трамп похлопает Зеленского по плечу и назовёт его классным.