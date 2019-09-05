Экс-глава украинского Нацбанка пожаловалась на "террор и уничтожение"

Именно так бывшая чиновница расценивает поджог машины её сына и невестки, которые проживают в Киеве.

Минувшей ночью в одном из жилых домов в самом центре украинской столицы неизвестные подожгли автомобиль Audi А7, принадлежащий сыну экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Сама чиновница проживает в Лондоне, а семья её сына — на Украине, где против неё расследуется дело о злоупотреблении служебными полномочиями.

К слову, именно с этим фактом связывает поджог и сама Гонтарева. Она считает, что на Украине ей объявлена настоящая война. Более того, не так давно экс-чиновницу на пешеходном переходе в центре Лондона сбил неизвестный на автомобиле. Женщина попала в госпиталь с тяжёлыми переломами, и теперь она утверждает, что покушение в Великобритании и поджог автомобиля в Киеве — это звенья одной цепи.

— К сожалению, мне объявлен не только политический террор, но, как мы видим, и физическое уничтожение. Им мало политических преследований, которые они массированно начали со всех сторон, — заявила Гонтарева украинскому изданию "Вести".

Тем не менее она выразила надежду, что украинским правоохранительным органам "хватит профессионализма раскрыть это преступление".

Гонтарева занимала пост главы НБУ с 2014 по 2018 год, она стала первой женщиной на этой должности. В октябре прошлого года она переехала в Великобританию. На Украине её подозревают в пособничестве в присвоении примерно $6 миллионов.