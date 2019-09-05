В Башкирии месяц не могут возбудить дело после нападения собаки на девочку

У трёхлетней малышки нарушена психика и остались огромные шрамы на теле. В местном УМВД РФ до сих пор не завели уголовное дело.

Мать трёхлетней девочки из Башкирии, которую 29 июля покусала бойцовая собака, рассказала, что ребёнок находится в тяжёлом психическом состоянии, у малышки остались огромные шрамы на бедре. В полиции семье отказали в возбуждении уголовного дела, а хозяин собаки продолжает гулять с ней без намордника.

— Ребёнку сейчас надо проходить психолога, потому что она боится голубей и от всего шарахается. Дочка постоянно ночью кричит и ведёт себя совсем по-другому, — поделилась Анастасия с Лайфом.

По её словам, у малышки остались огромные шрамы на теле, а хозяин напавшей собаки так и продолжает гулять с ней по улицам без намордника.

— Уже после того, как мы выписались из больницы, его собака продолжала гулять на улице без намордника, без ничего, — рассказала мать девочки.

Также выяснилось, что по факту инцидента до сих пор не завели уголовное дело. Анастасии сообщили, что пока раны не затянутся и не будут проведены до конца все экспертизы, это невозможно.

— Я ответила, что тогда буду обращаться в прокуратуру, а другие сотрудники стояли за моей спиной и смеялись, — сказала мать пострадавшей.

Напомним, 29 июля в Башкирии домашняя бойцовая собака покусала трёхлетнюю девочку, прохожие еле оттащили от неё пса. Ребёнка госпитализировали с рваной раной бедра. Очевидцы отмечают, что пьяный хозяин гулял со стаффордширским терьером без поводка и намордника.