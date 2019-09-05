Беглов поручил запустить три новые станции метро Петербурга в тестовом режиме

По мнению директора ГУП "Петербургский метрополитен" Владимира Гарюгина, Беглов дал понять, что заботится о безопасности пассажиров.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился начать эксплуатацию новых станций метро Фрунзенского радиуса в тестовом режиме.

— На сегодняшний день всё сделано, чтобы метро работало безопасно. Я принял решение, чтобы при нештатной ситуации были приняты все меры для безопасности пассажиров. Метро пока будет работать в тестовом режиме, — сказал Беглов.

Директор ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин считает, что тем самым Беглов дал понять, что ставит во главу угла безопасность пассажиров.

— Даже в такой непростой предвыборной ситуации врио губернатора принял решение прежде всего позаботиться о жизни и здоровье граждан, — отметил Гарюгин.

Утром 5 сентября Беглов лично проинспектировал три новые станции метро Фрунзенского радиуса "Шушары", "Дунайскую" и "Проспект Славы".