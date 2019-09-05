Милонов призвал лишать родительских прав за покупку одежды детям в ЦУМе

Депутат Госдумы Виталий Милонов сделал неожиданное заявление. Он призвал лишать родительских прав тех, кто одевает своих детей в Центральном универсальном магазине в центре Москвы.

— Колоссальное расслоение в обществе по уровню материального достатка и дети тоже ощущают. Реклама идёт: "Одень детей в ЦУМе". Ботинки — 30 тысяч рублей, ранец — 30 тысяч… Это безобразие. Родителей, которые одевают своих детей в ЦУМе, нужно лишать родительских прав, — приводит слова Милонова НСН.

По его словам, в России должны принять общенародный стандарт школьной формы, единый для всех. Депутат ГД также добавил, что своё предложение он уже направил главе Министерства просвещения Ольге Васильевой.

Ранее Виталий Милонов предлагал вернуть в российское законодательство наказание за тунеядство.