Экстремал прошёлся по тросу между башнями "Москвы-Сити". Акрофобам не смотреть!

Вот эта точка в облаках — один из спортсменов-хайлайнеров, которые планируют установить мировой рекорд по высоте на День города.

На территории комплекса "Москва-Сити" сотни людей стали свидетелями прогулки в облаках. Неизвестный экстремал прошёлся по тросу, натянутому между двух башен на головокружительной высоте.

По данным Лайфа, это может быть тренировка в преддверии Дня города, когда семеро спортсменов, в том числе иностранные звёзды хайлайна из Германии, Франции и Канады, собираются поставить мировой рекорд. Уже в эти выходные экстремалы попробуют пройтись по стропе между южной башней комплекса "Око" и небоскрёбом Neva Towers на высоте более 300 метров (что на 100 метров выше предыдущего рекорда). Новое достижение будет вписано в Книгу рекордов Гиннесса, для чего в российскую столицу приедет её представитель.

К слову, если вы собираетесь наведаться в "Москву-Сити" на День города, чтобы увидеть всё своими глазами, захватите бинокли: получить удовольствие от манёвров на такой высоте будет проще с оптикой.