Мачеха мальчика, сбитого BMW на переходе, рассказала Лайфу о трагедии

Женщина предположила, что родители лихача, который протаранил детей на переходе, — люди "непростые".

Мачеха погибшего в ДТП во Владимирской области мальчика рассказала Лайфу о трагедии. Накануне парень и его 13-летняя подруга погибли под колёсами BMW 23-летнего лихача.

— Как рассказывают очевидцы, приехала мама водителя (на место происшествия. — Прим. Лайфа). Я так понимаю, что она какая-то непростая. Потом приехала Росгвардия, водителя посадили в машину ДПС и не выпускали, охраняли прямо с автоматами. Девочку на скорой увезли, но она умерла. Её вернули назад и в катафалк переложили. Моя знакомая в этот момент была в больнице и видела ситуацию, как в приёмную залетел папа Вики (погибшей девочки. — Прим. Лайфа), кричал громко: "Где моя дочь, где мой ребёнок?" Ему объясняли, что никого не было, скорая не приезжала. Приехал на место, тоже пытался прорваться в машину ДПС, где сидел водитель, — рассказала Дарья.

Также собеседница Лайфа рассказала, что похороны мальчика состоятся 6 сентября. По словам женщины, ребёнок был хорошим, не хулиганил, о нём никогда не отзывались плохо. С девочкой, которая погибла вместе с ним, они давно дружили.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с Лайфом проанализировал видео момента трагедии. По его мнению, лихач на BMW разогнался и даже не пытался затормозить.

— На видео скорость явно выше 80. Судя по этому ролику, водитель даже не пытался притормозить, — отметил эксперт.

По словам специалиста, действующее в России ограничение скорости в 60 км/ч устарело, так как исследования показывают, что при скорости авто выше 50 км/ч у сбитого человека почти нет шансов выжить.

— В Европе установлен скоростной предел в населённых пунктах 50 км/ч. Цифра 50 не взята с потолка. Это многочисленные исследования и рекомендации ВОЗ, потому что на скорости 50 км/ч, если сбивают человека, у него есть шанс выжить. Больше 50 — у него шансов никаких. И наши 60 — это анахронизм. На 80 км/ч вообще ни единого шанса остаться в живых, — подчеркнул Моржаретто.