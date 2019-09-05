Вертолёт Ми-8 упал в Саратовской области

43

Фото © Flickr/i_za

Вертолёт Ми-8 упал в Саратовской области. Информации о пострадавших пока нет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Телеграм-канал "112" сообщает, что вертолёт был военным. После ЧП он загорелся.

Информация о ЧП устанавливается.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×