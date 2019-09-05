В сентябре резко снизились цены на авиабилеты по России и за рубеж

В сентябре подешевели перелёты на некоторые заграничные и российские курорты. Снижение стоимости доходит до 43%. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на PR-директора сервиса поиска билетов Aviasales Яниса Дзениса.

Что касается российских направлений, то в сентябре выгоднее всего полететь в Анапу и Крым. Цены в эти курортные места после летнего сезона подешевели на 15 и 12% соответственно и стали стоить около 9 тысяч рублей.

Чуть дороже обойдётся билет в Сочи. В город, от которого рукой подать как до моря, так и до лыжного курорта Красная Поляна, за перелёт туда-обратно придётся заплатить 9 тысяч 237 рублей. Таким образом, на авиабилетах получится сэкономить около 6%.

Лидером среди подешевевших зарубежных направлений стал болгарский Бургас. Цены на авиабилеты в этот город в сентябре снизились на 43% и составили чуть больше 8 тысяч рублей.

— Ещё одно выгодное направление — хорватский курорт Пула. Туда билеты в сентябре стоят 9 тысяч 972 рубля, то есть на треть меньше, чем летом. На 30% подешевели авиабилеты ещё в один болгарский город — Варну. Сейчас билеты можно найти за 9 тысяч 191 рубль, — добавил Дзенис.

Кроме того, эксперты Aviasales рекомендуют присмотреться к Мальте и Марселю, билеты туда в сентябре обойдутся на 20% дешевле. Также от 10 до 15% можно сэкономить на перелёте в Тиват, Ниццу и на Тенерифе. Авиабилеты в обе стороны на перечисленные курорты стоят от 11 до 30 тысяч рублей.

Ранее Лайф писал, что авиабилеты могут подорожать из-за установки камер наблюдения в самолётах.