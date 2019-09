Автор хитов Майкла Джексона, Леди Гаги и Бейонсе погиб в автокатастрофе

Лашон Дэниелс был известен как автор песен для американских исполнителей первой величины.

Знаменитый американский композитор Лашон Дэниелс скончался в результате страшной аварии в Южной Каролине. Ему был 41 год. Об утрате сообщила в Instagram супруга знаменитости Эйприл Дэниелс. Дата прощания пока не известна.

Лашон Дэниелс известен как автор песен для американских исполнителей первой величины. Именно он написал You Rock My World для Майкла Джексона и Telephone для Леди Гаги. Этот композитор также работал со Spice Girls, Бейонсе, Дженнифер Лопес, 50 Cent и многими другими.

В 2001 году Дэниелс получил "Грэмми" за песню Say My Name, известную в исполнении Destiny's Child, а спустя 13 лет был вновь номинирован на высокую награду за Love and War, которую спела Тэймар Брекстон.

Накануне Лайф сообщал о кончине культового фешен-фотографа Питера Линдберга, которому приписывают заслуги в создании феномена супермоделей 1990-х. Он работал с Vogue, Harper's Bazaar, Vanity Fair и другими крупными мировыми изданиями.