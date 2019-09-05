Пострадавшая от рук серийного маньяка россиянка 28 лет живёт со страшными болями

Елена Хатина, которой в 1991 году убийца выстрелил в спину, осталась совсем одна. Женщина мечтает об удобной коляске, чтобы хоть иногда покидать дом и смотреть за соседскими детишками.

Жительница Саратовской области, пострадавшая от рук маньяка, уже 28 лет живёт с постоянными болями, гулять по улице она может только в лежачем положении на обычной коляске. Знакомые помогли Елене наладить быт, но ей по-прежнему требуется удобное инвалидное кресло. С такой просьбой женщина и обращается через Лайф.

История Елены Хатиной прогремела в 1991 году, когда ей в спину выстрелил серийный убийца Олег Снегов. Он нападал на женщин с ножом или пистолетом, затем снимал с погибших драгоценности, некоторые из них он даже дарил жене.

Юная девушка Лена пережила встречу со Снеговым, но осталась инвалидом. Преступник выстрелил ей в спину, пуля попала в позвоночник.

После нападения она очень долго восстанавливалась. Её пугали звуки выстрелов по телевизору, а любую информацию про напавшего на неё женщина избегала. Только спустя несколько лет Хатина узнала, что Олега Снегова расстреляли в 1992 году.

— Когда забываешь об этом всём, то можно жить нормально, а когда по-новой что-то напоминает, то очень тяжело, — рассказала женщина Лайфу. — Просто приняла, значит, судьба, наверное, такая.

Сейчас женщина проживает одна в маленькой деревне в Саратовской области. Врачи так и не смогли извлечь пулю из её спины. И уже 28 лет Хатина борется со страшными болями.

Женщине очень помогает сосед. Он установил обогреватель в дом, зацементировал пандус, провёл газ. В 2016 году провели холодную воду, и женщина научилась самостоятельно стирать. Елена очень любит гулять, правда, делать это она может только лёжа. Ей хотелось бы проводить на улице больше времени, но для этого нужна удобная инвалидная коляска.

— Гуляю я только лёжа на улице. Люблю гулять, прямо весь день могу. Единственное, у меня коляски нет удобной, чтобы спинка откидывалась хоть немного. Вот на такой обычной домашней я не могу долго сидеть, сразу начинаются страшные боли, и потом могу только лежать, пуля там осталась, нагрузка большая на позвоночник. И по нашим дорогам она вообще не идёт, колёса там такие, и постоянно я от кого-то завишу. Поясница, ноги, всё это болит, — рассказала Елена.

Желающие помочь нашей героине с приобретением коляски могут перечислить средства на карту Сбербанка 2202 2019 1227 7916 (получатель Елена Воробей) или обратиться в редакцию Лайфа.