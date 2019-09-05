Лайф публикует видео с места падения военного Ми-8 в Саратовской области

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места падения военного вертолёта Ми-8 в Саратовской области. После ЧП винтокрылая машина загорелась. В небо поднимается густой чёрный дым.

Источник Лайфа в экстренных службах сообщил, что вертолёт принадлежит учебной авиационной базе филиала Военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина". На борту было три человека, они пострадали, но эвакуировались самостоятельно.

Предварительно, авария произошла из-за того, что при взлёте Ми-8 задел лопастями ВПП.