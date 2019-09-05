МИД подтвердил задержание в Италии россиянина Коршунова по запросу США

Задержанный является директором Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в "Ростех".

В аэропорту Неаполя арестовали гражданина России Александра Коршунова на основании международного ордера, выданного США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

— Ему оказывается вся необходимая помощь и юридическая поддержка, — заявили в дипломатическом ведомстве.

Отмечается, что Коршунов был задержан в итальянском городе ещё 30 августа. Сотрудники Посольства РФ незамедлительно выехали к нему. Российские дипломаты находятся в контакте с компетентными органами Италии.

Ранее СМИ сообщили, что в Италии по запросу США задержали директора Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в "Ростех". — Прим. Лайфа) Александра Коршунова. Он подозревается в экономической разведдеятельности. В "Ростехе" отрицают вину Коршунова, в МИД РФ назвали его задержание "примером недобросовестной конкуренции".