Васильева отказалась "убивать" экзамены в школах по совету Грефа

По словам министра, проверка знаний учеников — это зеркало всей системы образования, то есть испытание не только для школьников, но и для учителей, а также представителей власти.

Министр просвещения Ольга Васильева прокомментировала слова главы Сбербанка Германа Грефа о необходимости избавиться от экзаменов в российских школах. По её словам, в нашей истории уже был период, когда в школьном образовании отсутствовал этот способ проверки знаний, но ничего хорошего это не принесло.

Васильева уточнила, что речь идёт о постреволюционном периоде. То есть российское образование прошло этот путь сто лет назад, но в результате экзаменационные испытания вернулись в школы.

— Проверка того, что изучает школьник, — процесс, неразрывно связанный с образованием, он не только позволяет выявить уровень знаний, но и прежде всего скорректировать в случае необходимости педагогические подходы, программы, это зеркало образования, — приводит слова министра портал "Российское образование".

Ранее в Госдуме предложили не ставить школьникам двойки и единицы. Однако доктор наук и психолог Евгений Ямбург предостерёг от этого шага. По его словам, любому человеку нужна оценка его работы, пусть даже негативная. Кроме всего прочего, эксперт усмотрел детскую травму у депутата, предложившего убрать двойки в школах.