Милонов рассказал об "адских расходах" на сборы детей в православную гимназию

Парламентарий отметил, что значительные траты пришлись на покупку "рюкзаков и всякого прочего".

Депутат Государственной думы Виталий Милонов потратил почти 100 тысяч рублей на сборы троих детей в православную гимназию. Об этом он заявил в беседе с агентством "Москва".

— У меня дети учатся в православной гимназии. Честно говоря, их сборы в школу как-то много стоят. Это адские расходы, потому что школьная форма шьётся специально для гимназии. Она не очень дорогая, но нужно покупать два комплекта, потому что у меня сын уделывает эту форму за один день, а её стирать особо нельзя, — сказал парламентарий.

Депутат отметил, что на сборы каждого ребёнка в гимназию потребовалось 30 тысяч рублей. При этом большая часть суммы ушла на "рюкзаки и всякое прочее". В школе учатся трое детей Милонова.