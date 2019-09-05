Лайфу стали известны обстоятельства крушения прогулочного катера в Крыму

На затонувшем под Судаком прогулочном катере был перегруз на одного человека. Об этом Лайфу рассказал источник в экстренных службах.

Катер "Камелот" шёл от посёлка Новый Свет, в 250 метрах от берега судно накрыла сначала одна сильная волна, а потом вторая. Буквально за минуту катер затонул. Отмечается, что на борту было 12 пассажиров и капитан. При этом, согласно правилам, на судне не может быть больше 12 человек. Впрочем, сам капитан отрицает наличие перегруза.

Напомним, что в результате инцидента без вести пропала женщина. Выяснилось, что она не умела плавать, а попутчики не смогли её удержать.