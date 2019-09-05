Пять детей от разных отцов. Лайф узнал, в какой семье росла пропавшая Василиса

Социальные службы держали семейство на контроле. К многодетной матери Лидии у них было много претензий, но ни одна из них не являлась основанием для лишения родительских прав.

Вот уже сутки в селе Красное Тарногского района разыскивают двухлетнюю Василису Пекур. Девочка исчезла со двора своего дома, где играла в песочнице. Со слов 29-летней матери, она оставила малышку без присмотра, поскольку ей надо было покормить самую младшую новорождённую дочь. А когда она вернулась во двор, девочки и след простыл.

Как удалось выяснить Лайфу, всего в этой семье воспитывались пятеро детей и у каждого разные отцы. Социальные работники регулярно навещали эту семью, оказывали необходимую помощь, указывали на недостатки, но оснований для того, чтобы отнять детей у матери, у них не было.

— Наши специалисты работали с этой семьёй, навещали. Семья была на социальном сопровождении. Обстановка в семье, по последним данным, была нормальная. Конечно, моменты были и маму воспитывали. Учили лучше вести домашнее хозяйство, дома лучше прибирать, — рассказывает замдиректора комплексного центра социального обслуживания населения Маргарита Шубина.

У маленькой Василисы есть старший брат, который только пошёл в первый класс, и двое старших сестёр — шести и четырёх лет от роду. А буквально три недели назад в большой семье появилась на свет ещё одна девочка. Из-за пропажи Василисы в доме царит сложная и нервная обстановка, поэтому всех детей (кроме новорождённой) пока отвезли в больницу, там с ними работают психологи.

— Дети, конечно, предоставлены сами себе, — рассказывает Лайфу местная жительница Ирина. — Отец последнего ребёнка устроился работать на пилораму, а сама мать никогда не работала, только детей рожала.

Отыскать потерявшуюся девочку пытается в общей сложности более 400 человек. В их числе следователи, криминалисты, кинологи, волонтёры, участники поисковых отрядов, местные жители. Они осматривают здания, колодцы, очистные, заброшенные дома, берега, дно реки.