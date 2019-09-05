Итальянские соцслужбы забрали сына у матери-одиночки из России

По словам женщины, сотрудники местной социальной службы собираются отдать мальчика бездетным итальянцам и заработать на этом.

Итальянские социальные службы отобрали пятилетнего сына у россиянки Анны Варгановой, узнав, что она собирается вернуться на родину. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам женщины, в начале августа её вызвали в миграционный центр, а, пока её не было дома, ребёнка забрали социальные службы. После этого Варганова несколько дней не могла выяснить, где находится её сын. Сейчас россиянке предоставили возможность общаться с мальчиком по десять минут два раза в неделю.

— Ребёнок чувствует себя ужасно. Я даже не знаю, где он. Я приезжаю — его ведут как под конвоем. Они настраивают его против меня. Они говорят: "Это мама тебя бросила", — рассказала Варганова.

Она пояснила, что мальчик родился на территории Италии, хотя у него российское гражданство. Отец ребёнка был итальянцем, однако сына так и не признал.

Сейчас Варганова — мать-одиночка. В ближайшее время она собиралась вместе с сыном вернуться домой, о чём рассказала соцслужбам. Причём, по словам женщины, это стало главной ошибкой.

Кроме того, она добавила, что итальянцы не обеспокоены условиями жизни мальчика. По мнению Варгановой, они преследуют иные цели: ждут случая, чтобы "продать" его бездетной семье.

— Маленьких детей отбирают, их легко адаптировать. Есть какой-то [возрастной. — Прим. Лайфа] ценз. До пяти лет они хорошо покупаются. Богатые бездетные итальянские семьи забирают этих детей и воспитывают, — пояснила телеканалу представитель организации по защите прав родителей "Русские матери" Ирина Бергсет.

Сейчас Варганову временно лишили родительских прав, однако она не теряет надежды воссоединиться с родным сыном. Она уже обратилась в Посольство России в Италии. В настоящее время женщина переводит и нотариально заверяет решение итальянского суда по её делу.

К вопросу подключилась уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, она уточняет обстоятельства инцидента.