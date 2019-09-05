На Шпицбергене гробы поднялись из могил. И это ещё один признак потепления

За 50 лет средняя температура на архипелаге поднялась на четыре градуса, к концу века она может вырасти ещё на десять градусов.

Могилы на кладбище города Лонгйира на норвежском острове Западный Шпицберген начали подниматься из земли из-за стремительного таяния вечной мерзлоты. Об этом в своём видеоролике рассказал телеканал NTD.

Настоятель самой северной в мире церкви Ивар Смедсред рассказал, что этот процесс протекает более или менее постоянно, поэтому можно сказать, что гробы поднимаются из земли. В октябре 2016 года на острове произошёл мощный оползень, после чего власти объявили, что посещать кладбище небезопасно. Эксперты полагают, что следующий оползень может полностью завалить его.

Живым тоже грозит опасность. Четыре года назад в Лонгйире погибло два человека в результате схода лавины. Специалисты отмечают, что с 1970 года средняя температура в этом городе поднялась на четыре градуса, а к концу века она может вырасти ещё на десять градусов.