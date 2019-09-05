Врач назвал главные симптомы переутомления у школьников

Если ребёнок становится невнимательным, раздражительным и капризным, родителям стоит побеспокоиться.

Нейропсихолог Ирина Хвингия назвала основные симптомы переутомления у школьников.

— Это истощаемость внимания, нарушение сна, повышенная раздражительность, капризность. У школьников это может проявляться по-разному: один бегает по классу, а другой лежит, распластавшись, на парте. Дети не могут сконцентрироваться. Вместо того чтобы слушать учителя и смотреть на доску, они смотрят в окно или следят за летающей мухой. Они бы и рады внимать учителю, но не получается, — объясняет Хвингия порталу "Дни.ру".

Также эксперт обращает внимание родителей на то, что, выбирая кружки и секции, необходимо ориентироваться на реакцию ребёнка. Если школьник с радостью посещает дополнительные занятия, их количество можно увеличить. Но, если заметно, что он устаёт, лучше временно прекратить.

Ещё один важный аспект — выбор возраста, когда отдать в школу. Ребёнок должен быть физиологически готов к нагрузке, чтобы проверить это, стоит провести диагностику у врача.

— Мы смотрим, насколько ребёнок истощаем, насколько у него сформированы произвольная деятельность и переключение произвольного внимания, — сказала нейропсихолог.

Эксперт отмечает, что, если есть возможность, лучше повременить.

Напомним, ранее Роспотребнадзор рассказал, как правильно кормить школьников. Их рацион должен состоять из трёх основных приёмов пищи и двух перекусов, которые содержат соответствующую возрасту суточную калорийность.